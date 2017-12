Gammaldags julpyssel öppnar julen hos Trine: "Vi är ett gäng riktiga kulturtanter"

– Att göra julpyssel från förr har vi haft som tradition under några år nu, för att få rätt stämning inför julen. Över lag tycker vi det är roligt med gammaldags saker och gruppen som samlas blir större och större säger Trine Rolfsdotter Svensson, kvällens värdinna.

Läs även: 20 saker vi gör under jul- och nyårshelgen och sedan ångrar

Hon och maken har just flyttat in i ett litet Per Albin-torp från 30-talet i Vik utanför Järvsö, så det är första julen som de gamla trästakarna får ta plats i de här fönstren. På det stora skåpet i vardagsrummet har Jesusbarnet med följe plockats upp och ovanför våra huvuden gungar en vacker halmmobil lite sakta. Från en krok i taket löper röda girlanger ut över halva vardagsrummet. Trine berättar att det är ett arv efter farmor.

– Hon brukade alltid ha girlanger i taket i sitt stora kök, där all julmat dukades fram. Det blev extra festligt när hon dekorerade dem med lingonris och garntomtar. Jag får se, kanske jag hänger dit några bjällror i mina girlanger så småningom.

Det har mörknat ute och huset börjar fyllas av tjejer. Alla har med sig påsar eller någon kartong fyllda av garn, glansigt papper, nål och tråd, lim och annat material man kan skapa av.

– Vi är ett gäng pyntintresserade som håller på mycket med hantverk över huvud taget, berättar Trine.

Läs även: Se NHL-stjärnan Nicklas Lidströms Disneygran – och familjens senaste tillskott – hundvalpen Dex

Idéerna får de från böcker, tidningar och filmer. Det kan bli allt från smällkarameller till mobiler, kristyrfigurer, julänglar eller glada garntomtar som växer fram under tjejernas händer.

Sofia Björklund har slagit sig ner vid det massiva träbordet. Hon plockar upp en stor, tung ljuskrona. Den har hon tänkt att klä in i rött och grönt crepepapper ikväll, för att få den så julig som möjligt. Ur högen bredvid sig fiskar hon upp en skapelse från förra året: en ljuskrona klädd med silkespapper som klippts fransigt och som hålls ihop av rader med julröda, torkade rönnbär. Man ser framför sig hur den sprider jul i ett gammalt bondkök, kanske någon gång tidigt 1900-tal.

– Jag tror att fler och fler intresserar sig av äldre metoder och man vill tillverka själv istället för att köpa. Det finns också en oro över att traditioner och sätt att göra saker på glöms bort, säger Sofia Björklund.

Finns det något särskilt hälsingskt pynt?

– Det vet jag faktiskt inte. Det enda jag kan komma på är att jag sett att de gjorde tomtemasker med linhärvor som skägg, säger Trine.

Trine jobbar på Världsarvscentret i Järvsö och Sofia är nyutexaminerad byggnadsantikvarie, så visst har de intresset för det gamla i sig.

– Vi är ett gäng riktiga kulturtanter kan jag tycka. Vi älskar allt som är gammalt, det är lite så vi jobbar och lever, säger Sofia Björklund.

En tanke har vuxit fram under åren. Kanske man kunde utöka och också bjuda in allmänheten till pysselkvällar.

– Ja, nu har ju vi övat flera år, det vore kul att få fler intresserade. Vi har ju märkt att folk hör av sig och vill vara med när vi till exempel stöper ljus med hembygdsföreningen, säger Trine.

Glöggen har värmts och en cd med jullåtar har lagts på. Och naturligtvis har även musiken ett antal år på nacken. Alice Babs trilltrallande stämma lägger sig runt prasslet från klippande saxar i papper. Samtalet rör sig också om hur det var förr runt jultider. Lite av städdillen som brukade råda har tonats ner i våra dagar. Tack och lov, är de överens om kring bordet.

– De brukade ju till och med skrubba korna med rotborste och såpvatten för att de skulle vara fina till jul, säger Sofia Sörhäll.

Trines farmor har berättat om någon som fernissade golven varje jul.

– Ett år gjorde de det natten före jul, så på julafton gick alla omkring och fastnade med strumporna i golvet.

Sista minuten-pyssel: Gör din egen crepeängel att hänga i granen:

Läs även: Extravagant jul i Jemma och Louis egenritade drömhus