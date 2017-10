Flyttsläpet blev en husvagn: "Vi ställer den i någon skogsglänta – och så plockar vi bär och svamp"

Det brinner en eld utanför Tord och Veronas campingvagn. De har slagit sig ned intill i varsin campingstol i den goa brasvärmen. Bredvid elden står spisen och väntar på att värma kaffet.

Så långt skulle det här kunna vara vilket campingekipage som helst - men så är det inte.

Campingvagnen är nämligen ett flyttskåp som Tord byggt om.

I aktern på flyttsläpet finns den stora luckan som fälls ned och blir som en landgång där man kan dra på flyttsakerna på flyttsläpet. Men Tords och Veronas lucka läggs inte på backen. Den ställs på några bockar så att den blir som en stor altan.

Med hjälp av reglar har Tord byggt en vägg med öppningsbart fönster och en dörr innanför den stora luckan. Så vi kliver in genom dörren och in i vagnen. Där finns plats för en dubbelsäng och hyllor med kökssaker och toalettsaker. Batterilampor håller ljust under mörka nätter och det finns till och med en spritvärmare. Ventiler ser till att luften är fräsch. Väggar och tak är av glasfiber men skåpet är helt oisolerat så det är en vagn för sommar, vår och höst, inte vinter.

– Vi har duntäcken så det blir inte kallt, säger Verona.

– Jag har haft med campingvagnen på en vanlig camping. Då blev den väldigt uppmärksammad och fotograferad, säger Tord.

Men det där med organiserade campingplatser är egentligen ingenting för Tord och Verona. De föredrar skogen. Just nu används vagnen flitigt.

– Vi tar den på släp efter bilen och ställer i någon skogsglänta. Och så plockar vi bär och svamp, fortsätter Verona.

Tord och Veronas campingvagn har två fördelar jämfört med vanliga husvagnar, berättar de: Släpet är smalare än en husvagn så det är lättare att ta sig fram på smala vägar. Och så väger släpet väldigt lite. Det behövs ingen motorstark stor bil för att dra den.

Men tillbaka till eldstaden utanför husvagnen. Den är gjord av tvättrumman till en tvättmaskin, berättar Tord.

– Det finns ingen risk att elden ska sprida sig och dessutom brinner det jättebra i trumman, tack vare alla små hål. Det blir bra drag, säger Tord.

Han och Verona beskriver hur de sitter intill elden utanför husvagnen i skogen, hur det känns som en fantastisk avkoppling att bara få vara mitt i naturen.

– Vi använder engångstallrikar för att det ska vara enkelt och då kan vi elda upp dem när vi ätit. Vi lämnar inget skräp efter oss, jag avskyr när det är skräpigt i naturen, säger Tord.

Jag tackar för mig och paret packar vagnen för en tur till lingonskogen.