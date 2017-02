En tidstypisk 70-talsvilla – med helt ny stil: Följ med hem till Carina och Nicolas

En tidstypiskt villa från 1973 i ett tidstypiskt villaområde i Örebro. Det var utgångspunkten när Carina och Nicolas flyttade in i sin villa och började forma den efter sina behov och sin stil.

Vi går in i det lilla uterummet under tak där ljuslyktor ger ljus och trevnad i halvdagern i skymningen. Så ringer vi på och kliver in i ett hem som inte alls ser ut som ett typiskt 70-talshem.

Det är ett nyrenoverat hem där alla fem barnen liksom familjehistorien och dess möbler och prylar får plats.

Framför allt får alla plats i köket, eller husets hjärta, som Carina kallar det för. Där hänger hela familjen gärna.

- Vi fastnade för det här huset för det har möjligheter att få mer boyta, säger hon.

Carina och Nicolas har fördelat arbetet i huset så att Carina står för inredningen och stilen medan Nicolas står för det praktiska arbetet, själva byggandet, berättar de.

Färgskalan går i vitt, grått och rosa. Många av möblerna är ärvda eller köpta på Blocket, auktion eller loppis.

- Jag är en riktig hamster, säger Carina, ler och tillägger att hon har jättemycket saker och gärna går på loppis varje helg.

Det finns små stilleben lite överallt där Carina hittat nya användningsområden för sådant som gamla kaffekannor. Hon använder dem som vaser.

Huset är ett enplanshus men det skulle gå att få till några rum på vinden. Det har deras grannar redan ordnat. Det forna kallförrådet är numera omgjort till Carina och Nicolas sovrum. Intill finns ett mindre rum som är lilla Elviras rum. De fyra sovrummen i huset behövs till de fyra tonåringarna.

Tonårsrummen ligger i fil ut mot gatan och här har vart och ett av de fyra barnen fått en personlig inredning. Mittemot tonårsrummen ligger köket där de rivit ner det barkök som var så inne när huset byggdes och istället öppnat kökets arbetsdel mot resten av köket. Resultatet blir ett stort och luftigt kök.

Här, vid matbordet, finns en gammal utdragsssoffa som Carina köpt på annons. Den har en fantastisk historia.

- Mannen som sålde soffan, berättade att hans föräldrar köpt den 1910 då de gifte sig och att han och hans tre systrar alla är födda i soffan. Det finns en lapp med alla fakta på insidan av locket, berättar hon.

I själva arbetsköket är mycket omgjort och snickrat. Men framför allt har de ju gjort om det gamla kallförrådet till sovrum med egen utgång till trädgården. Det krävdes inte bara färg, tapeter och fönster utan också en rejäl tilläggsisolering.

I sovrummet står också Carinas gamla arvekista med årtalet 1778 påmålat. Den gillar hon och hon hoppas att någon av döttrarna en dag ska vilja ärva den, säger att hon vill visa respekt för äldre generationer.

Vi fortsätter vår rundvandring och kommer till vardagsrummet där inte så mycket ännu hunnit göras. Men här finns flera minnen av äldre generationer, som en tavla, målad av Nicolas mormor och Carinas farfars takkrona.

Men Carina påpekar att det finns mer tankar bakom att ha gamla saker än bara nostalgi. Hon tycker man ska tänka på miljön och att återvinning är viktigt.

- Vi har köpt en del nytt till barnen men inte till oss utan återanvänt, säger hon.

- Carina är så fantastiskt kreativ. Jag tycker hon har gjort inredningen så jättebra, tillägger Nicolas.

Fakta:

Här bor: Carina Törnblom, 43 och Nicolas Hane-Weijman, 51 samt gemensamma dottern Elvira, 2 år och Carinas döttrar Amanda, 14 och Olivia, 12 samt Nicolas barn Lovisa, 16 och Filip, 13.

Huset: Är ett enplanshus på 115 kvadratmeter som genom tillbyggnad numera är 150 kvadratmeter. Det är byggt 1973.

Huset ligger: I Adolfsberg, Örebro.

Båda: Arbetar vid Fellingsbros folkhögskolas filial i Örebro, Carina som teckenspråkslärare och Nicolas som tolklärare för teckenspråk.

Reportaget: Har gjorts i samarbete med teckentolken Toove Pers då både Carina och Nicolas har en hörselnedsättning.