Anna-Karin målade sig till ett nytt kök: "Vi ville ha en quick fix"

Köket behövde ett lyft - det var en blandning av mönster och färger. Skåpluckor i furu, gråspräcklig bänkskiva och blått kakel med snäckbilder. Samtidigt hade Anna-Karin och hennes sambo ingen lust till en renovering som krävde för mycket.

- Vi ville ha en "quick fix". Vi orkade inte leva med kylen i vardagsrummet och sånt där. Det skulle gå snabbt. Jag tycker om grått och tänkte att furu, det går väl lätt att måla över, berättar Anna-Karin.

Och det gjorde det. Köket vi står i ger ett harmoniskt och hemtrevligt intryck. De mörkgrå skåpluckorna passar väl ihop med den grå bänkskivan. Handtagen har bytts ut till nya silverfärgade. Vitrinskåpen har utrustats med belysning och det blå kaklet är numera vitmålat. Även dörrfodret och listerna har fräschats upp med ny, vit färg.

Det ser helt enkelt ut som ett nytt kök - och det för 3 500 kronor.

- Vi tog hem flera färgprover till luckorna och började måla i en ljusare nyans först eftersom vi var rädda att köket skulle bli för mörkt. Men när jag kommit en bit såg vi båda två att det inte blev så bra. Så då köpte vi en mörkare nyans i stället, berättar Anna-Karin.

Någon erfarenhet av att måla kök sedan tidigare har hon inte, hon är ingen professionell målare. Men hon är inredningsintresserad och pyssligt lagd. Målarintresset väcktes under en praktikplats hos en inredare, där hon fick måla möbler. Även hemma har en och annan möbel fått ny färg under hennes fingrar under åren. En tidigare rosa, numera svart pall i köket vittnar om det, samt köksbordet som är ett second handfynd och har fått gå från brunt till svart.

Innan Anna-Karin satte igång och målade köksluckorna slipade hon dem med sandpapper och tvättade med målartvätt. Därefter har hon grundmålat med ett kvistlack för furu som fungerar som spärr - annars finns det risk att färgen gulnar precis vid kvisthålen. Sedan målade hon tre lager med grå färg innan hon avslutade med ett skyddslack.

- Jag har tagit ett par luckor i taget och målat före och efter jobbet och på helgerna. När man väl sätter igång blir man triggad att fortsätta. Jag tycker om att måla, det är lite terapeutiskt. Jag brukar lyssna på någon bra pod under tiden, säger Anna-Karin och berättar att arbetet tog ett par månader i den takten.

Det som gjort störst skillnad för köket tycker hon är kaklet, som hon har målat vitt. Fogarna målades med häftprimer och sedan rollades plattorna med detsamma. Därefter målades allt med vit matt lackfärg.

- Vi blev faktiskt riktigt imponerade över skillnaden. Jag störde mig jättemycket på kaklet förut. Nu tycker jag inte att det ser så tokigt ut, faktiskt, säger Anna-Karin med ett leende.

Hon berättar att de hämtade mycket information på nätet innan de gick till färghandeln. Och väl där fick de också en hel del tips och råd.

- Det är kul med färg. Det går att göra så snabba och enkla förändringar med det. Nu är jag sugen på att ta mig an hallen och jag skulle vilja ha en svart ytterdörr i stället för en vit. Det skulle vara en snygg kontrast mot teglet, funderar Anna-Karin, som inte tycker att man ska låta sig skrämmas bara för att man inte har erfarenhet av att måla sedan tidigare.

- Det är inte så himla svårt - det är bara att våga. Man måste ju inte börja med ett helt kök.

Anna-Karins bästa tips för den som vill göra om hemma

►Ta foton på ditt hem. Det är lätt att bli hemmablind. På bilder kommer hemmet fram på ett annat sätt. Man ser mer detaljer och får en annan helhet.

► Var inte för snabb med att riva ut till exempel ett kök för att det inte är din stil. Om grunden ser bra ut kan det räcka med färg för att det ska få liv igen.

►Låt dig inte skrämmas: Det är inte så svårt att måla- det gäller bara att våga. Börja med något litet. Man måste inte börja med ett kök.

► Vid målning: Maskera väl. Måla tunna lager - kladda inte på för mycket färg.