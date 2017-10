Vårdslös körning orsakade krock på E18 – "rörigt på platsen"

Vid klockan 19.06 larmades SOS om en trafikolycka på E18 strax öster om avfarten till Eskilstuna. Ambulans, räddningstjänst och polisen åkte dit.

– Det är två bilar som har krockat och tre personer är drabbade. En man i 50-årsåldern har blivit transporterad till sjukhus. I den andra bilen fanns en kvinna och ett barn, säger Joakim Lindqvist, inre befäl vid Räddsam Mälardalen.

Olyckan inträffade samtidigt som en trafikant hade ett samtal med polisen.

– Vi fick in ett samtal om en bil som körde väldigt vårdslös. Under tiden vi pratar med anmälaren kör den här bilen in i en annan bil som ska ha snurrat runt ordentligt, säger Linnéa Hultberg, befäl vid polisens länskommunikationscentral.

Efter olyckan blev det totalstopp i riktning mot Köping, med långa köer som följd. Enligt tips till VLT är det fortfarande stopp i trafiken vid 20.30.

Texten uppdateras.

