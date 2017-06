TV: Mannen som fastnade under karusellen har avlidit

På lördagseftermiddagen inträffade en svår olycka på Björkmans tivoli i Gnesta. En man i personalen hamnade under en karusell och blev allvarligt skadad.

Enligt ägaren till tivolit har mannen avlidit.

Mannen var dock inte anställd av Arbogaföretaget Björkmans tivoli, utan av en av deras samarbetspartners. Även karusellen tillhörde samarbetspartnern.

Det var klockan 15.37 på lördagseftermiddagen som larmet kom. En man skulle ha skadats när han hamnat under en karusell på ett tivoli, vilket Expressen var först med att rapportera.

– Vi var där 16.03 och kunde då konstatera att den här mannen är mycket svårt skadad. Han är ännu inte identifierad men det är en vuxen man, säger polisens presstalesperson Björn Öberg och fortsätter:

– Vi har sett till att spärra av runt karusellen och jobbar nu med att kontrollera omständigheterna kring olyckan.

Vad vidtar ni för åtgärder i det här skedet?

– Först och främst spärra av runt platsen, så småningom även få fram en identitet på mannen. Sedan har vi även kontaktat Åklagarmyndigheten, de har ju särskilda åklagare som hanterar arbetsplatsolyckor.

Under lördagen pågick ortsfesten Gnestadagen i samhället.

Södermanlands Nyheter, som pratat med vittnen till händelsen, skriver att mannen skulle hjälpa en besökare på tivolit att plocka upp sin tappade keps när han fick karusellen över sig.

Enligt räddningstjänsten skedde olyckan i en svänggunga som det sitter 10–15 personer i.

– Han har gått rakt in under den och så har den slagit ner och klämt honom under, berättar insatsledaren vid Räddningstjänsten Stefan Karlsson.

Innan räddningstjänst och ambulans kom till platsen hade personer på plats fått loss mannen.

– Det var kaotiskt från början, med mycket ungdomar och barn och alla ringde 112. Vår främsta uppgift var att spärra av och ta hand om situationen, säger Stefan Karlsson.

