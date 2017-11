Det är oklart vad som låg bakom olyckan, men polisen har fått in ett flertal rapporter om att halka råder på vägarna i Västmanland. Även Trafikverket varnar för risk för besvärligt väglag.

Det är ännu under söndagen oklart om någon skadats. Trafiken hindrades under drygt en timme i samband med bärgnings- och räddningsarbetet, men vägen var åter framkomlig under morgonen.

Observera att olycksplatsens läge baseras på preliminära uppgifter.