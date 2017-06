Tingsrätten: Möller och Rajabi skyldiga till mord och mordförsök

”Övertygande bevisning har förebragts om dels att Mohammad Rajabi gjort sig skyldig till mord och försök till mord den 3 augusti 2016, dels att Johanna Möller gjort sig skyldig till ett fall av stämpling till grov misshandel, i vart fall några fall av stämpling till mord, i vart fall anstiftan av mord den 7-8 augusti 2015 samt mord och försök till mord den 3 augusti 2016, försök till grovtbedrägeri medelst brukande av falsk urkund, grovt bedrägeri, urkundsförfalskning, givande av muta och hot mot tjänsteman”, skriver tingsrätten i beslutet.

Tingsrätten går alltså helt på åklagarnas linje och beslutar samtidigt att både Mohammad Rajabi och Johanna Möller nu ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Båda ska samtidigt sitta kvar i häktet till den dag huvudförhandlingen fortsätter.

Tingsrätten skriver:

”Ändamålen med undersökningarna ska vara att bedöma om det finns medicinska förutsättningar för att överlämna Mohammad Rajabi och Johanna Möller till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken, att bedöma om Mohammad Rajabi och Johanna Möller begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och i så fall tillståndets betydelse för frågan om påföljdsvalet enligt 30 kap. 6 § brottsbalken samt att bedöma om Mohammad Rajabi och Johanna Möller till följd av allvarliga psykiska störning saknat förmåga att inse gärningarnas innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Utlåtanden beträffande undersökningarna ska ges in till rätten inom fyra veckor från det att beslutet om rättspsykiatriska undersökningar kom in till undersökningsenheten.”

