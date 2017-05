Sommarstugemorden: Nu startar 23 dagars rättegång – vi är på plats varje dag

Imorgon, måndag, startar rättegången om sommarstugemorden i Västmanlands tingsrätts sal 1.

Intresset för rättegången är mycket stort. Kommer bevisen räcka till fällande domar? Hur gick det till när ex-maken drunknade? Hur gammal är Mohammad Rajabi? Det är några av frågorna som väntar på svar under rättegången.

Följ bevakningen av den 23 dagar långa rättegången här på sajten. Du kan till exempel vänta dig direktrapportering från förhören med den mordmisstänkta Johanna Möller och hennes före detta pojkvän Mohammad Rajabi. Vi kommer även att sända live-tv samt sammanfatta den aktuella dagens förhandling i text, både på vlt.se samt i papperstidningen.

De nya och mest dramatiska uppgifter som kommer fram under förhandlingarna kommer att rapporteras direkt via en flash. Den får du via vår nyhetsapp som du laddar ner här!

Så här ser planeringen från Västmanlands tingsrätt ut:

Dag 1, 8 maj. Sakframställan

Dag 2, 9 maj. Förhör med Johanna Möller

Dag 3, 11 maj. Förhör Johanna Möller

Dag 4, 15 maj. Vittnen, stämplingar.

Dag 5, 17 maj. Vittnen livförsäkringar.

Dag 6, 19 maj. Reservdag.

Dag 7, 22 maj. Rättsmedicinska undersökningar.

Dag 8, 23 maj. Grovt bedrägeri, urkundsförfalskning.

Dag 9, 24 maj. Reservdag.

Dag 10, 31 maj. Sakframställan.

Dag 11, 1 juni. Målsägandeförhör.

Dag 12, 2 juni. Förhör Muhammed Rajabi.

Dag 13, 5 juni. Förhör Johanna Möller.

Dag 14, 8 juni. Förhör Johanna Möller.

Dag 15, 9 juni. Reservdag.

Dag 16, 12 juni. Vittnen, anhöriga.

Dag 17, 13 juni. Muhammed Rahabis ålder, rättsmedicinskaundersökningar, polis och ambulans.

Dag 18, 15 juni. Vittnen, VW Touran, lappar och brev.

Dag 19, 19 juni. Muta och hot mot tjänsteman.

Dag 20, 21 juni. Pläderingar.

Dag 21, 26 juni. Pläderingar.

Dag 22, 27 juni. Reservdag.

Dag 23, 28 juni. Reservdag.