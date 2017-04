Mordduo åtalas för sommarstugemorden – misstänks för fler nya brott

Enligt stämningsansökan, som åklagarna Jessica Wenna och Johan Fahlander lämnade in till Västmanlands tingsrätt under fredagsförmiddagen, åtalas 42-åriga Johanna Möller för mordet på sin 68-åriga far och mordförsöket på sin 64-åriga mor. Kvinnan åtalas också för att ha mördat sin exmake Aki Paasilla som hittades död på en meters djup i Hjälmaren i början av augusti 2015. Kvinnans 19-årige före detta pojkvän, Mohammad Rajabi, åtalas för mordet på Möllers far och mordförsöket på hennes mor.

Det var strax efter klockan 23 den tredje augusti förra året som polisen larmades ut till sommarstugan i Granliden, söder om Arboga sedan ett äldre par överfallits i sitt hem och knivhuggits. I sommarstugan hittades den nu åtalade kvinnans 68-åriga far död. 42-åringens mor levde däremot men fördes allvarligt skadad till sjukhus då även hon blivit huggen vid attacken. Makarna hade befunnit sig i sovrummet och hade somnat för natten när de fick oväntat besök och överfölls i sovrummet.

Inledningsvis misstänkte polisen att det var den äldre kvinnan som bragt sin make om livet. Men polisen ändrade sig snabbt och misstankarna föll i stället på parets 42-åriga dotter Johanna Möller och hennes dåvarande pojkvän 19-årige pojkvän Mohammad Rajabi.

Paret greps men eftersom polisens bevisning inte höll släpptes de igen. Polisen spanade dock på paret under en tid och ett nytt gripande skedde den 30 augusti 2016 i Trondheim. I samband med gripandet beslutade polisen även undersöka om kvinnans exmake verkligen drunknat eftersom försäkringsbolaget IF fattat misstankar om att det inte var något som stämde med den livförsäkring på 2,5 miljoner som skulle betalas ut till Johanna Möller efter exmakens död. Den 15 november i fjol grävdes exmakens grav upp på kyrkogården i Värmdö sedan beslut tagits om en ny obduktion.

Johanna Möller har sedan hon greps av polisen förnekat de grova brott som hon nu kommer att ställas inför rätta för. Under förundersökningens gång har hon gång efter annan ändrat sig i polisförhör om vad hon gjorde den kväll när hennes far mördades och hennes mor utsattes för mordförsök. Kvinnan uppgav först att hon var i Katrineholm, sedan i Kungsör och därefter i en bil vid Willys i hemorten Eskilstuna. I ytterligare ett polisförhör minns Johanna Möller inte alls vad hon gjorde mellan klockan 20 och 23 under mordkvällen den 3 augusti. Det enda hon uppgivit att hon är säker på är att hon inte var vid föräldrarnas sommarstuga i Granliden.

Mohammad Rajabi har dock erkänt mordet på före detta fästmöns pappa och mordförsöket på hennes mor. Han har också lämnat en helt annan bild av mordkvällen. Enligt 19-åringen var det Johanna Möller som skjutsade honom till sommarstugan.

När det gäller drunknade exmaken Aki Paasila så är även Johanna Möllers 25-årige svärson misstänkt för delaktighet i det mordet. Misstankarna har dock avtagit sedan han släpptes ur häktet och om något separat åtal kommer att väckas är i dagsläget högst oklart.

Polisutredningen har dock visat att den 25-årige svärsonen inte är den enda som som Johanna Möller velat ha hjälp av för att röja sin exman ur vägen. Johanna Möller åtalas för tre fall av stämpling till mord när det gäller exmaken. Hon åtalas också för försök till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund sedan hon misstänks också ha försökt få ut 2,5 miljoner kronor från exmakens livförsäkring, en försäkring hon själv misstänks ha tecknat och förfalskat underskriften på. Arbogakvinnan åtalas också för givande av muta och hot mot tjänsteman.