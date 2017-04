Man anhållen för förberedelse till mord i Köping

Polis fick in uppgifter om att en man uttalat hot mot en namngiven person i Köping. Hoten bestod av att han skulle utöva våld mot personen då han träffade honom.

Han skulle även i samband med hoten handlat en kniv.

Polisen i Köping började söka efter mannen och kunde efter en stund lokalisera mannen i centrala Köping där han greps på tisdagsförmiddagen.

Den misstänkte mannen, som är född 1963, är nu misstänkt för olaga hot, förberedelse till mord och brott mot knivlagen.

Under tisdagseftermiddagen anhölls mannen och ska förhöras mer utförligt under kvällen, om det fungerar som tänkt att mannen ska få en försvarare som ska vara med under förhören.