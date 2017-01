Lennarts film belönas med 3 000 kr – se rånarna springa ut från guldbutiken

Varje månad delar vi ut 3 000 kronor till det nyhetstips, bild eller video som skickats in till oss på Mittmedias tidningar i Västmanland. Du skickar in ditt tips via sms/mms till 72021!

Lennart Lundgren får nu 3 000 kronor för sin video som också blev månadens mest tittade på tidningssajterna (VLT, Bbl/AT, FP och SA) i Västmanland.

Lennart Lundgren passerade Nytorget och Järntorgsgatan den där måndagslunchen för lite drygt en månad sedan. Någon skrek att det var ett pågående rån inne på Bergmans guld, som ligger på Järntorgsgatan.

Lennart hade sin mobiltelefon nära till hands och började filma när de tre maskerade männen kom ut ur butiken.

– Jag filmade när de kom ut på gatan och följde sedan efter upp på Nygatan. När jag såg att en rådig hantverkare försökte fälla en av männen stoppade jag ned telefonen för att om möjligt försöka hjälpa hantverkaren. I det läget var jag bara två meter bakom, berättar Lennart Lundgren, när vi träffas på platsen där han tog sin film på flykten.

– Men det var en hal rackare och trots att han föll i backen flera gånger krånglade han sig ur och försvann österut på Nygatan och bort mot en parkeringsplats.

Lennart åkte hem för att ta hand om filmen. Han skickade ett par skärmdumpar på de misstänkta tjuvarna – till polisen och till Bärgslagsbladet/Arboga Tidning. Sedan kopierade han hela flyktfilmen på ett usb-minne, eftersom den var så stor.

Från tidningen fick han ett samtal så fort skärmdumpsbilderna hamnade på redaktionen, men från polisen hörde han inte ett ljud.

– Så jag åkte ned till stan igen och pratade med några poliser vid Järntorget. Trots att de hade en rad stora polisfordon på platsen och polisstationen låg strax intill, hade de ingen möjlighet att tanka ned filmen på en dator, säger Lennart Lundgren.

En polisman tog emot usb-minnet och undrade om Lennart Lundgren kunde hämta det på stationen i Köping.

– Jag sa att de kunde få minnet eftersom det bara kostar några tior. Sedan sa också polismannen att jag skulle kunna bli kontaktad för ett vittnesförhör, men jag har inte hört någonting av polisen sedan dess.

– Jag sysslar med kvlitetssäkring och logistik inom industrin och det handlar om att förebygga så att inget allvarligt inträffar. Jag tycker nog att polisen borde ha lite mer av det tänket inom sin verksamhet.

Filmen blev en stor tittarsuccé på bblat.se och övriga Mittmediasajter i närområdet. Så här en månad efter har filmen totalt nästan 60 000 visningar.

Den spektakulära filmen var förstås given att bli månadens nyhetstips och därmed blir Lennart Lundgren 3 000 kronor rikare (minus skatt).

Gör det du också om du råkar befinna dig där något spännande inträffar. Det behöver inte vara ett spektakulärt rån eller något annat otäckt. Även en glad och god händelse kan belönas. Skicka ditt tips som sms/mms till 72021.