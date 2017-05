Inbrott i Köping – springande yngling kontrollerad

Upptäckten gjordes av polis i samband med att man kontrollerade en springande yngling på gatan. Det är dock oklart om yngligen har med inbrottet att göra.

Gärningsmannen tog sig in i bostaden via ett badrumsfönster som stod i vädringsläge, och ut via entrédörren. Bland annat har en tv stulits.

En anmälan om grov stöld har upprättats och brottsplatsundersökning kommer att genomföras.

