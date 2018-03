Den maskin som det går att sätta in pengar på är utrustad att upptäcka falska sedlar. Så denna 200 kronors sedel måste kommit in till banken från någon som satt in eller betalt med den.

Polisen har tagit upp en anmälan om penningförfalskning. För någon vecka sedan upptäcktes en falsk 500 kronors sedel på Mcdonalds i Köping.

Polisen känner inte till hur dessa sedlar kommit i omlopp i Köping. De har inga misstänkta.