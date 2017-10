Så är läget efter nattens dramatiska tågurspårning i Ludvika: "Kommer ta lång tid – kanske dagar"

Knappt tio minuter senare var styrkor från räddningstjänsten i Ludvika framme på olycksplatsen på bangården. Strax därefter var även ambulans samt förstärkning från Borlänge och Falun på väg dit.

Kartan anger ungefärlig position.

– Det är ett tåg som kraschat på bangården. Ett lok är av på mitten och brinner och vagnar har spårat ur. Det ligger elledningar överallt och är totalstopp i tågtrafiken, berättade Dick Rämhed, brandförman från räddningstjänsten Västerbergslagen, som då hade åtskilliga timmars arbete framför sig.

Enligt räddningstjänsten har mellan åtta och tio av tågets 36 vagnar spårat ur och ligger nu över flera spår. Den sista vagnen hade någon typ av farligt gods. Den spårade dock inte ur, enligt Trafikverket, utan står kvar på spåret.

I samband med urspårningen uppstod även en brand och enligt de första uppgifterna skulle det brinna med tio meter höga lågor.

– Enligt inringare brann det med tio meter höga lågor från en vagn men elden dämpade sig snabbt, berättade Peter Persson, befäl vid polisens regionledningscentral

Det är ännu oklart vad som orsakade olyckan.

– Vi har pratat med lokföraren som sade att det plötsligt studsade till och att en lampa tändes, det är allt. Vi har testat föraren som är nykter och det finns inga brottsmisstankar, berättar Peter Persson.

Tågtrafiken, såväl person- som godstransporter, kommer såklart att påverkas av händelsen.

– Det är totalstopp och många avgångar berörs. För persontrafiken blir det bussersättning för SJ till och från Grängesberg och Borlänge, säger Yasmine Boulechfar.

Även följande sträckor påverkas: Borlänge–Hallsberg, Borlänge–Kil och Västerås–Ludvika i båda riktningar.

Enligt Trafikverket påverkas stationerna i Ludvika, Brattheden, Dingtuna, Fagersta C, Hagge, Hallstahammar, Kolbäck, Surahammar, Smedjebacken, Söderbärke, Vad, Virsbo, Västerås västra, Ängelsberg, Västerås C, Borlänge C, Grängesberg, Gräsberg, Klenshyttan, Rämshyttan, Sellnäs, Ulvshyttan och Ställdalen.

Det finns ingen prognos för när tågen kan köras som vanligt igen.

– Det är jättesvårt att svara på. Vi har en olycksplatsansvarig som håller på att titta på det här och vi kommer under dagen såklart att få uppdateringar och förhoppningsvis en mer säker prognos. Men i nuläget vågar jag inte säga någonting, säger Pär Aronsson, pressinformatör på Trafikverket.

– Men det är en lång tid kan man konstatera – vi kanske pratar om dagar innan det är upprensat.

Vägtrafiken berörs dock inte, enligt polisen. ABB:s cirka 2 700 anställda kommer dock inte kunna ta den normala vägen till jobbet, enligt räddningstjänsten. Istället får de åka ner till Snöåvägen och åka runt den vägen, uppger de.

