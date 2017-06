Asylboende totalförstört i brand i Söderhamn – polisen misstänker mordbrand

LIVE-TV: Vi sände live med anledning av branden – se reprisen av sändningen i spelaren nedan:

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 04:02 och gällde asylboendet på Hemmansvägen i stadsdelen Vågbro. Sex räddningsfordon och fyra ambulanser var strax därpå framme på brandplatsen och så gott som hela anläggningen var övertänd.

– När första styrkan anlände så var det väldigt kaotiskt. Det brann för fullt och det var väldigt svårt att veta om folk var inne eller inte, säger Torbjörn Wannqvist, räddningschef vid räddningstjänsten.

Rökdykare gick in i byggnaden för att försäkra sig om att ingen var inne i byggnaden. Räddningstjänsten kunde sedan konstatera att byggnaden var tom.

Brandförloppet gick snabbt men ingen person ska ha kommit till skada.

– Vi har inte fått några sådana uppgifter, så det verkar kanske ha gått bra ändå, säger Daniel Winge, befäl vid polisens regionledningscentral.

Chockade personer har dock tagits omhand av ambulanspersonal på plats.

Två av byggnadens tre delar ska ha blivit helt övertända och räddningstjänsten försökte i möjligaste mån hindra den tredje från att brinna ned. Branden är nu under kontroll.

– En förundersökning är inledd om grov mordbrand. När räddningstjänsten är klar med sitt arbete kommer vi att spärra av för att göra en teknisk undersökning, säger Daniel Winge.

Det är ännu oklart om undersökningen genomförs under söndagen eller måndagen. Polisen har inte frihetsberövat någon i ärendet.

Sändningsledningen för Sveriges Radio skickade ut ett meddelande till allmänheten där räddningsledaren uppmanade alla som befinner sig i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, men vid 07-tiden är den faran över.

De boende har fått nya rum i ett hus intill den nedbrunna byggnaden.

Under söndagsförmiddagen meddelade SOS alarm att två personer under natten fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget var under söndagen fortfarande oklart.

