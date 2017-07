Ännu ingen gripen för Nettorånet – men utredningen tar nya tag i morgon

Som vi tidigare berättat rånades Netto-butiken i Arboga vid 19-tiden av två män som var maskerade. De fick med sig cigaretter och kontanter då de försvann ur butiken.

Flera polispatruller var snabbt på plats, men trots det och trots en ökad närvaro av polis i och kring Arboga under helgen så har ännu ingen gripits.

– Vi har genomfört de utredningsåtgärder vi kan göra under helgen, säger Maria Salberg, förundersökningsledare vid polisen i Västmanland.

Polisens tekniker var sent under fredagskvällen på plats för att säkra spår. Butiken kunde hålla öppet som vanligt under helgen.

Ärendet har under helgen handlagts av jourroteln men så fort det blir vardag kommer fler utredare att sättas in. Under helgerna är polisen i länet ofta upptagen med att lösa de akuta och brådskande uppgifterna. Utredningsarbete, registerslagningar, inre och yttre spaning får stå tillbaka.

Annat blir det så fort det blir vardag då – även i semestertider – fler utredare finns i tjänst. De två rånen mot Netto i Arboga år 2015 slutade exempelvis med att de skyldiga åkte fast inom några få dagar efter brottet.