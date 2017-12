Edberg taggad på returmötet mot Tillberga – efter kaoset i förra derbyt: "Kan hänga kvar lite grann"

► Bandypuls sänder bandy-VM 2018

Annandagen innebär som alltid bandyderbyn, och för VSK innebär det kamp mot Tillberga.

Men genom åren har det ofta funnits något av ett frågetecken kring rivaliteten mellan de två klubbarna. Att det är en speciell match för Tillberga råder det inga tvivel om, men finns den där rivaliteten verkligen från VSK:s sida?

VSK-försvararen Stefan Edberg har sin bild klar.

– Jo, men det tycker jag. Jag har varit med och förlorat en gång mot Tillberga, det vill jag aldrig göra om. Det är klart att det blir en sån match vi ska vinna. Vi har all press på oss att vinna, och Tillberga brukar alltid kunna ladda på lite extra när de möter oss. Man känner många av dem i laget, det är klart det blir en speciell match, säger Edberg till Bandypuls.

När lagen möttes tidigare på säsongen blev det till slut en komfortabel VSK-seger, efter att Tillberga hängt med ganska länge i matchen. Men det var inte slutresultatet som blev den stora snackisen då.

Det stora samtalsämnet blev i stället de två matchstraffen som Tillbergaspelarna Niklas Engström och Jens Blixt drog på sig, och den rejält griniga stämningen som fanns på isen mot slutet av matchen.

– Det kan hänga kvar lite grann, absolut. Men samtidigt så tror jag lite det beror på hur det har gått i matcherna innan och sådär. Men det är klart, man vet ju hur det var senast så man är taggad på att möta dem, det är man, säger Edberg.

Ni har ganska många matcher under en säsong som ni ”ska” vinna – det måste vara speciellt att ett derby är en sån match?

– Ja, det är ju lite så. Tillberga kan ju slå från underläge. De har inte så mycket press på sig och kan lira ganska avslappnat. Sen när man väl lirar tänker man inte på det så mycket, jag brukar inte påverkas av det. Det är bara in och köra. Sen är det alltid lite speciellt att möta lag som man på pappret ska slå, inte bara för att det är Tillberga liksom. Det är lite samma när man möter andra lag som hör hemma där i botten.

Ett sådant lag som VSK på pappret ska slå var det Motala som man mötte i den senaste matchen, då man fick oväntat stora problem. Man hamnade i 2–4-underläge i den första halvleken efter att ha släppt in fyra raka mål på bara tio minuter. Det är ett problem som det även funnits tendenser till tidigare under säsongen för VSK, fast man under långa perioder sett väldigt stabila ut bakåt.

– När vi släpper in ett mål så kanske vi lägger lite onödigt mycket energi på det, kanske att fokus hamnar på fel saker. Det är lite mer så det kan bli. I stället för att vi maler på med det vi ska göra och lägga allt fokus där tappar man det kanske lite. Det är skitsvårt att säga, jag förstår ju vad du menar, den känslan har man ju haft att vi släpper in ganska mycket mål på raken under en period. Men samtidigt är det ju rätt skönt att veta, för då är det bara att jobba bort det.

Det är lättare att jobba bort en mental grej än att lösa att man faktiskt saknar kvaliteten i defensiven?

– Ja, men precis. Sen är det lite smådetaljer som avgör ibland. Det kan räcka att man tappar fokus i en situation. Där kanske man hade läge att bryta, sen kommer de lite för långt i banan och får ett farligare läge än det kanske hade behövt bli. Kort sagt är det viktigt med fokus i defensiven i 90 minuter, då lyckas man alltid. Det är egentligen vad det handlar om, att stänga igen och att man som lag är fokuserat hela tiden.

