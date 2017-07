Summer vs. Power – let the battle begin!

På pappret (läs: respektive evenemangs hemsidor), är det inte mycket som skiljer motorträffarna Västerås Summer Meet och Power Big Meet åt. Frågan vi ställer oss är: vad smäller högst? Den lokala nostalgin á la: "Det har faktiskt varit motorträffar i Västerås jättelänge!" eller Power Big Meet:s något kaxiga "Världens största bilträff"-slogan? Listan nedan kanske kan hjälpa dig att välja din vinnare i alla fall!

► Plats för evenemangen

Bägge träffarna hålls på flygfält. Hovbyfältet som är platsen för Power Big Meet är ungefär tre gånger så stort som Johannisbergs flygfält i Västerås, men finns det hjärterum så finns det nog ändå parkerings– och uppställningsplatser så det räcker även för dem som väljer Västerås Summer Meet. Sedan kan det ju för en Västeråsare kännas något mer bekvämt att ta sig till Johannisbergs flygfält än ner till Lidköping, men vi dömer ingen!

► Priser

Västerås Summer Meet tar inte hänsyn till under vilken veckodag du vill uppleva motorfesten. Biljett för en dag kostar 200 kronor, för två dagar får du betala 300 kronor och för tre dagar 400 kronor.

Power Big Meet däremot tar 150 kronor för torsdagen, 200 kronor för fredag respektive lördag och har också något man kallar helgentré för 400 kronor. Du förlorar alltså ingenting på att först på fredagen bestämma dig för att du vill gå på lördagen också – 200 + 200 blir alltid 400 oavsett vad biljetten kallas.

På bägge evenemangen går barn under 15 år in gratis i målsmans sällskap. Parkeringsavgiften för bilar som inte ställs upp på området för beundrande besökare ligger på nätta 40 kronor per dag på båda platserna.

Värt att veta är att det inte går att betala med kort eller Swish på Power Big Meet vid insläppet – cash is king med andra ord.

► Cruisingen!

I både Västerås och Lidköping anordnas så kallad finbilscruising där de finaste bilarna visas upp på parad längs crusingstråken. Självklart kommer de finaste bilarna att premieras.

I Lidköping är crusingsträckan cirka 12 kilometer lång. I Västerås är sträckan lite drygt 11 kilometer. När finbilarna har visats färdigt tar den allmänna cruisingen vid.

► Mat och dryck

Västerås Summer Meet har förstått det här med att mat och dryck är essensiellt för att orka motorträffas under en hel helg. På Johannisberg flygfält kommer man att ha en restaurang med fullständiga rättigheter, som också serverar glutenfria och vegetariska alternativ. Det finns även ett café som serverar mackor och annat för att hålla lågan uppe. Man kommer också att ha ett eget öl som man serverar under helgen. Creddigt!

På Power Big Meet är det de något mer klassiska mattälten som gäller. Vad som serveras där är lite oklart. Kanske väljer man att servera klassisk festivalmat som Langos, hederlig korv med (glutenfritt)bröd eller á la carte?

► Inte bara bilar

Motorträff i all ära, och visst står bilarna i fokus här. Men både Västerås Summer Meet och Power Big Meet har en del annat på programmet. Vad sägs om "Raggarvigsel" i Lidköping eller kanske ett drive-in bröllop eller dop (!) i Västerås? På Västerås Summer Meet kan du också flyga helikopter om motorvrålet från bilarna inte är tillräckligt.

Bägge evenemangen har också något som väl närmast kan kallas skönhetstävlingar: "Miss Västerås Summer Meet" och "Miss Retro Pin up". Vet inte om det kan klassas som en förmildrande omständighet att Västerås Summer Meet nästa år planerar att ha en tävling för bästa rockabilly-kille också i "jämställdhetens namn".

► Västerås vs. Lidköping

Det är 26 mil mellan städerna där de stora motorträffarna hålls. Men vad mer skiljer städerna åt?

Västerås är Sveriges femte största tätort, och är också residensstad i Västmanland. Lidköping kvalar in som 45:e största tätort och kan inte titulera sig något så tjusigt som residensstad. Däremot kan Lidköping stoltsera med dansbandet Cool Candys som var ett känt dansband under 60– och 70-talen.

I bägge städerna finns det gott om pubar med mer eller mindre gott rykte. Men kom ihåg – don't drink and drive.

► Det märkliga sammanträffandet (?)

Arrangören för Power Big Meet heter Kjell. Arrangören för Västerås Summer Meet heter Klas. Klas har namnsdag fredag 7 juli. Kjell har namnsdag lördag 8 juli. Ett sammanträffande värdigt den värsta konspirationsteoretiker. Härligt dessutom att få fira namnsdag på motorträff – stort grattis på namnsdagen Klas och Kjell!

► Vädret

Helgen 7-9 juli ser ut att i skrivande stund ut att bjuda på typiskt svenskt sommarväder: lite moln, lite sol, lite regn och stadiga 18-22 grader, oavsett om du väljer Västerås Summer Meet eller Power Big Meet. Men det något ostadiga vädret kommer nog knappast stoppa entusiasterna – varken i Västerås eller Lidköping.