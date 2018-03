De är tvillingsystrar, barnmorskor och konstnärer – målar med kvinnokroppen i fokus

Tvillingsystrarna Linda Söderqvist och Lena Gyllroth tog vid 42 års ålder upp målarpenslarna efter ett långt uppehåll. Under det gemensamma namnet Lena&Linda art växer bilder på kvinnor i alla dess former fram.

– Vi målar det som är fint, vackert och sensuellt. I vårt arbete möter vi kvinnokroppar med runda former, säger Lena Gyllroth.