Bland proffsfyndare och prylmotståndare på loppis i Kungsör

Kuriosa, klenoder, samlare och ... vad nu motsatsen till samlare kan tänkas heta. Ja, allt kan man hitta om man går en sväng på Kungsörs loppis en gråkall novemberlördag. I hörnet träffar man oftast loppisentreprenören Taito Arkkukangas och hans fru Seija. Taito växlar pengar åt en av de fasta säljarna, medan Seija just kommer tillbaka för att titta till korven i sin gryta. Det finns varm korv, kaffe och bullar för besökarna. Seija visar upp en liten docka hon köpt vid ett av loppisborden. Taito höjer på ögonbrynet men äter sin egen korv utan att kommentera.

En stamkund kommer fram och frågar: "Har du något nytt, då?"

– Nej inte ett dugg. Jag har nämligen legat på latsidan, säger Taito halvt på skämt.

Sanningen är att han inte tagit in något nytt på ett tag eftersom lagren är överfulla. Många vill att han ska hämta prylar till loppiset när de till exempel flyttar.

En annan kund kommer fram och berömmer loppiset.

– Allt är så fräscht och fint här. Tar du swish, förresten?

Jo, Taito är visserligen 73, men han hänger med sin tid och tar swish. Han hjälper till och med försäljare som inte tar swish så att kunder kan swisha honom och han betalar säljaren.

– Jag håller på och förbereder en hemsida också, berättar Taito. Fotograferar grejer och så kan man köpa dem på webben.

Fem fasta säljare hyr in sig i den stora godshallen och tillfälliga försäljare tillkommer de flesta lördagar under säsongen. Just i dag står tre bord ute i vänthallen. Eila Högenius säljer ägg, nybakta bullar och lite kläder. Och tre påsar trattkantareller.

– Vi plockade dem i går kväll. Plocka går snabbt, men rensa tar tid, berättar hon.

Sia Nordquist från Västerås går runt och tittar, känner och vänder på prylarna med kännarmin. En liten tomte hamnar på disken, där Taito lovar att se till att den inte försvinner medan Sia letar efter fler fynd.

– Jag är en van secondhandfyndare, förkunnar hon inte utan stolthet och fortsätter fynda under stoppet innan hon och maken (som väljer att vila sig i bilen medan Sia botaniserar på loppiset) kör vidare.

En av de fasta försäljarna är Kungsörsbon Thomas Fransson, som sitter mitt bland berg av prylar direkt innanför dörren. Han fryser antagligen mer än de andra där i draget, men har humöret uppe ändå.

Thomas förklarar å ena sidan att han tycker att prylar är roligt.

– Jo, estetiken och ursprunget hos en pryl kan vara fascinerande, säger han.

Å andra sidan erkänner han utan omsvep:

– Jag har inte en pryl hemma. Det är helt kalt. Jag ville ha massor av prylar förr, men nu har jag svängt.

Motsatsen till en samlare, alltså. Tja, alla är olika. Men på Kungsörs loppis finns det plats för alla och några veckor till lär man ha öppet om vädret håller i sig. Blir det för kallt ute så blir det odrägligt att jobba i det ouppvärmda stationshuset.

– Jag trodde kanske inte att det skulle bli fyra år, erkänner Taito Arkkukangas när han tittar ut över havet av prylar.

– Men nu vet jag inte hur jag skulle kunna sluta. Jag har så mycket på lager. Frugan brukar fråga på skoj hur det blir om jag dör, men jag har tänkt på det. Robert auktioner har lovat att ta han om alltihop. Taito skrattar. Det är inget som tynger honom. Korven – lunchen – är slut. Han går en runda och småpratar med kunder och försäljare.